Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşanıyor. 24. hafta mücadelesinde Frank Lampard yönetimindeki Chelsea, Mikel Arteta'lı Arsenal'i konuk edecek. Bu sezon kötü bir performans gösteren ve 23 maçta 8 kez kaybeden Chelsea buna rağmen 4. sırada bulunuyor. Mikel Arteta’nın göreve gelmesiyle çıkışa geçmesi beklenen Arsenal kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Son 10 Premier Lig maçında sadece 2 kez kazanabilen 29 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ev sahibinde Marcos Alonso, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek ve Marco van Ginkel derbide forma giyemeyecek. Konuk ekipte takımın en önemli ismi Aubameyang kırmızı kart cezalısı. Calum Chambers, Kieran Tierney, Reiss Nelson ise sakat. Sokratis ve Sead Kolasinac’ın durumları da şüpheli.

Chelsea - Arsenal maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge'de oynanacak mücadele TSİ 23.15'te başlayacak. Stuart Attwell'in düdük çalacağı mücadele S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Chelsea - Arsenal muhtemel 11'ler:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Rüdiger, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Odoi, Abraham

Arsenal: Leno, Bellerin, Mustafi, Luiz, Saka, Guendouzi, Xhaka, Pepe, Mesut Özil, Martinelli, Lacazette

Arsenal’i konuk ettikten sonra FA Cup’ta Hull City’e ardından da Premier Lig’de Leicster City’e konuk olacak Maviler bundan sonra evinde Manchester United, Tottenham ve Bayern Münih ile oynayacak. Bu zorlu fikstür Chelsea’nın bu sezonki kaderini çizeceği gibi teknik direktör Frank Lampard’ın da geleceğinde belirleyici olacak.

Topçular sadece üst sıralara uzak kalmadı bir yandan da alt sıralarla arasındaki fark da eridi. 14. sıradaki Burnley’nin 2 puan önündeki Arsenal derbide mağlup olduğu takdirde daha da aşağılara inebilir.