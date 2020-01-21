Bu sezon kötü bir performans gösteren ve 23 maçta 8 kez kaybeden Chelsea buna rağmen dördüncü sırada bulunuyor. Arsenal’i konuk ettikten sonra FA Cup’ta Hull City’e ardından da Premier Lig’de Leicster City’e konuk olacak Maviler bundan sonra evinde Manchester United, Tottenham ve Bayern Münih ile oynayacak. Bu zorlu fikstür Chelsea’nın bu sezonki kaderini çizeceği gibi teknik direktör Frank Lampard’ın da geleceğinde belirleyici olacak. Ev sahibinde Marcos Alonso, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek ve Marco van Ginkel derbide forma giyemeyecek.

Mikel Arteta’nın göreve gelmesiyle çıkışa geçmesi beklenen Arsenal kötü sonuçlar almaya devam ediyor. Son 10 Premier Lig maçında sadece 2 kez kazanabilen Kırmızı Beyazlılar bu nedenle Londra derbisini kazanmak istiyor. Topçular sadece üst sıralara uzak kalmadı bir yandan da alt sıralarla arasındaki fark da eridi. 14. sıradaki Burnley’nin 2 puan önündeki Arsenal derbide mağlup olduğu takdirde daha da aşağılara inebilir. Konuk ekipte takımın en önemli ismi Aubameyang kırmızı kart cezalısı. Calum Chambers, Kieran Tierney, Reiss Nelson ise sakat. Sokratis ve Sead Kolasinac’ın durumları da şüpheli.

LONDRA DERBİSİNDE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Arsenal son 10 Premier Lig maçında 2 kez kazanabildi. 5 maçta ise berabere kaldı.

- Arsenal ligdeki son 5 maçında ilk yarılarda gol oldu.

- İki ekip arasındaki son 5 resmi maç beraberlikle bitti.

- Arsenal Premier Lig’de bu sezon öne geçtiği maçlarda 13 puan kaybetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY’IN TERCİHİ İSE

Chelsea için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak en az şampiyonluk kadar önemli. Ancak son olarak Newcastle'a karşı oldukça vasat oynadılar ve sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. Arsenal'da Arteta etkisi henüz kendini gösteremedi. Çok formda olmayan iki takımın mücadelesi dengede geçecektir. Beraberlik iyi oranıyla değerlendirilebilir.



