Chelsea - Arsenal (CANLI)

Avrupa futboluna damga vuran İngilizler’in ilk finali, Avrupa Ligi’nde bugün oynanıyor. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki mücadelede Chelsea ile Arsenal kozlarını yaplaşıyor. Maviler’de takımdan ayrılmaları beklenen menacer Sarri ile yıldız futbolcu Eden Hazard, kupayla veda etmek istiyor. Premier Ligi’ni 5. sırada bitiren Arsenal için ise Avrupa Ligi’ni kazanmanın en önemli anlamı, önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi biletinin sahibi olmak. Chelsea’de sakatlıkları bulunan Rudiger, Loftus-Cheek ve Hudson-Odoi oynayamıyor. Arsenal tarafında ise Bellerin ve Ramsey görev yapamadı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan maç beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayımlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

MAÇ BAŞLADI...





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İLK 11'LER

Arsenal: Cech, Sokratis, Koscielny, Monreal, Maitland-Niles, Torreira, Xhaka, Kolasinac, Mesut, Auba, Lacazette

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pedro, Hazard, Giroud