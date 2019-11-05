Chelsea - Ajax maçı canlı izle | Chelsea - Ajax canlı yayın

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alan 6 puanlı Chelsea ile Ajax, galibiyet için kozlarını payaşıyor. İki takım arasında oynanan ilk maçta İngiliz ekibi, Hollanda'dan 1-0'lık galibiyetle dönmüştü. Chelsea, taraftarı önünde kazanıp, güçlü rakibi karşısında avantajlı konuma gelmek istiyor. Hollanda'da fırtınalar estiren Ajax ise rövanşı alıp evine galibiyetle dönmenin peşinde. Stamford Bridge'te oynanan karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Gianluca Rocchi'nin düdük çaldığı kritik karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Chelsea - Ajax ilk 11'ler:

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Zouma, Tomori, Marcos Alonso, Jorginho, Kovacic, Mount, Willian, Pulisic, Abraham

Ajax: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico, Van de Beek, Martínez, Ziyech, Neres, Tadic, Promes

Grubun diğer mücadelesinde de Valencia, Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'i ağırlıyor.