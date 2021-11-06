Bir dönem Galatasaray 'da forma giyen savunma oyuncusu Aurelien Chedjou çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kamerunlu futbolcu, "Futbolu bırakma kararı aldım. Eşime ve çocuklarıma daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Ailemle çok daha uzun süre birlikte olmak adına bu kararı aldım. Şimdi Kamerun'dayım ve çok mutluyum. Ay sonunda İstanbul'a geleceğim. Aktif futbola nokta koydum; ama futboldan kopmadım. Başta Galatasaray olmak üzere, oynadığım kulüpler Başakşehir, Bursaspor ve Adana Demirspor'la görüşeceğim. Türkiye'de çalışmak istiyorum. Bu ayın sonunda oradayım" dedi.

BÜYÜK BAŞARI

Galatasaray'ın ilk 4 haftada Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı olmasının büyük bir başarı olduğunu belirten Chedjou, "Oyun planını katı savunma organizasyonu üzerine kuran takımlar bile, Galatasaray'ın gösterdiği başarıyı gösteremedi. Galatasaray'ın oyunun hücum bölgesinde yer almasına karşın, 4 haftada sadece 1 gol yedi. Bence bu gerçek bir başardı. Fatih Terim, Avrupa'da takım savunmasını harika uygulatıyor. Marsilya maçını izledim; orada gerçekten harika mücadele ettiler. Hem hücumda hem de savunmada neredeyse sıfır hatayla oynadılar. Muslera, çok uzun bir sakatlık döneminden çıkmasına rağmen, 4 maçta da harika işler yaptı. Kesinlikle imrenilecek bir başarı yakaladılar" dedi.

MARCAO BİR STOPER'DEN DAHA FAZLASI

Marcao ve Nelson'un harika bir ikili olduğunu düşündüğünü ifade eden Chedjou, "Marcao bir stoperden daha fazlası; topla çıkma özelliği var. Topu geriden ileri doğru kusursuz taşıyor ve geriden hücum organizasyonlarını oluşturuyor. O ileri çıktığı zaman gerideki boşmluğu Nelson dolduruyor. Birebirde yüzde yüz etkili; alanları kapatarak oynayan bir futbolcu. Marcao da birebir de çok başarılı. İkisi birbirini tamamlayan iki futbolcu. Çok iyi bir ikili oluşturdular. Onların uyumu da takımın Avrupa'da az gol yemesini sağladı" şeklinde konuştu.

FATİH TERİM BUNU HARİKA YAPIYOR

Fatih Terim'in Galatasaray'da gençlerle tecrübeliler arasındaki dengeyi çok işi kurduğunu belirten Aurelien Chedjou, "Futbol dinamik bir oyun, yaşı ilerleyen oyuncular yerlerini gençlere bırakıyor; ama iki grup arasında denge bulmak önemli. Fatih Terim bunu harika yapıyor. Her iki gurubu da çok iyi yönetiyor ve onları takım içinde birleştiriyor. Bence Galatasaray'ın en büyük şansı bu" dedi.

BAŞAKŞEHİR İYİ ORGANİZE OLUYOR

Başakşehir'in Emre Belozoğlu ile başarılı olacağını inandığını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Göksel Gümüşdağ ruhu ve tüm imkânlarıyla Başakşehir'i başarılı yapmak için çalışıyor. Saygı duyuyorum. Bu sezon Avrupa Ligi'nde değiller. Emre Belozoğlu ile birlikte bundan böyle ligde yükselişe geçecekler" diye konuştu.

ADANA DEMİRSPOR 10 YIL İÇERİSİNDE ŞAMPİYON OLABİLİR

Son oynadığı takım olan Adana Demirspor'dan da bahseden Chedjou, "5-6 yıl TFF 1. Lig'de Süper Lig 'e çıkma mücadelesi verdiler. Orada da başkan çok mücadele etti. Balotelli başta olmak üzere çok önemli futbolcuları aldılar. Bu sezon onlar için en önemli şey istikrarlı olmak. Ligde kalıcı olmak. Adana şehrinin büyük potansiyelini de arkalarına alarak, 10 yıl içerisinde Süper Lig'de şampiyon olabilirler" dedi.