İngiliz kulübü Charlton Athletic'in kadın futbol takımında forma giyen 18 yaşındaki file bekçisi Jordan Dawes, geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Karaciğer kanseriyle boğulan genç kaleci, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Ada'yı yasa boğdu. Vefat haberi, hem oyuncunun ailesi hem de Charlton kulübünden yapılan açıklamayla duyuruldu.

David De Gea eldivenlerini göndermişti

Manchester United'ın dünyaca ünlü kalecisi David De Gea da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Huzur içinde uyu Jordan. Cennette de kurtarışlarına devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

De Gea, kansere yakalanan genç kaleciye United formasıyla çıktığı 250'nci maçta giydiği ve üzerinde "Sana iyileşmeye çalıştığın bu dönemde sevgilerimi, desteğimi ve gücümü gönderiyorum. Bu savaşı kazanacağını biliyorum. Güçlü kal." ifadelerinin yazılı olduğu eldivenleri göndererek büyük bir jest yapmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler