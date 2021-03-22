Charlotte Hornets'e genç yıldızı LaMelo Ball'dan kötü haber geldi. 2020 NBA Draftı'nda üçüncü sırada seçilen ve bu sezon gösterdiği performansla büyük takdir kazanan LaMelo Ball'un sağ bileğimde bir kırık olduğu açıklandı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Ball'un geçirdiği sakatlık sonucunda sezonun geri kalanını kaçırması bekleniyor.

Doğu Konferansı'nda Play-Off mücadelesi veren Charlotte'un öne çıkan isimlerinden LaMelo Ball, şu ana kadar çaylak sezonunda 15.9 sayı, 6.1 asist ve 5.9 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.