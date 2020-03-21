İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'in forvet oyuncusu Charlie Austin, Celtenham'da katıldığı festival sonrasında corona virüs semptomları göstermeye başladı.

Belirtiler sonrası ise Charlie Austin, kulüp doktorlarının da tavsiyesiyle kendini karantinaya aldı.

Bir hafta boyunca ailesiyle yüz yüze görüşmemeye çalışan Austin, zorlu süreci The Telegraph'a anlattı:

"Pazar günü 39.7 derece ateşim vardı. Pazartesi ise soğuk terler döktüm. Sanki biri bana kovalarla su atıyordu"

'Biri yakalanacaksa o ben olmalıyım'

"Semptomları hissetmeden önce cumartesi günü eşimin annesiyle telefonda konuşuyordum ve ona, biri bu virüse yakalanacaksa umarım o ben olurum demiştim. Çünkü kendimi zinde hissediyordum"

'Hastalık sonrası fikrim değişti'

Hastalığı geçirdikten sonra fikrinin değiştiğini belirten Austin, "Bunu 20-30 yaş arasındaki herkese söylüyorum ki hafife almayın, ciddi bir durum. Şimdi corona virüsün çok ciddiye alınması gerektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.



