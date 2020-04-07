Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, binlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken yaşanan bir son dakika gelişmesi şok etkisi yarattı. Harvard Üniversitesi Kimya ve Biyoloji bölüm başkanı Dr. Charles Lieber'in Amerika’da üretilen corona virüsü Çin’e sattığı gerekçesiyle tutuklandığı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve ABD Adalet Bakanlığı’na ait resmi açıklama videosu ile paylaşılan bu iddia, dünya ve Türkiye’de en çok araştırılan konular arasına girdi. Ocak ayından bu yana tutuklu olan kimyagerin 'Çin için "Bin Yetenek Planı'na dahil olması, Wuhan Teknoloji Üniversitesi'nden aldığı iddia edilen ödemeler ve ABD federal makamlarına yalan söylemek'' olduğu kimyagerin tutuklanma sebepleri arasında gösterildi.

Charles Lieber kimdir, kaç yaşında, nereli?

Charles M. Lieber (1959 doğumlu) Amerikalı kimyager ve nanoscience ve nanoteknolojide öncüdür. 2011 yılında Lieber, Thomson Reuters tarafından 2000-2010 yıllarında bilimsel yayınlarının etkisine dayanarak dünyanın önde gelen kimyager olarak seçildi.

Nano ölçekli malzemelerin ve nano aygıtların sentezi, montajı ve karakterizasyonu, nanoelektronik cihazların biyolojide uygulanması ve nanobilim alanındaki birçok lidere mentor olarak katkılarıyla bilinir.

Lieber hakemli dergilerde 400'den fazla makale yayınladı ve nanobilim üzerine birçok kitabı düzenledi ve katkıda bulundu. Elli yılı aşkın ABD patenti ve başvurusunun baş mucidi olup, 2001 yılında bilimsel kurucu ortak olarak nanoteknoloji şirketi Nanosys'e ve 2007 yılında Vista Therapeutics'e katıldı. 2012 yılında Lieber Kimya Kurt Ödülü'ne layık görüldü.

28 Ocak 2020'de Lieber, ABD Savunma Bakanlığı'na ve Harvard müfettişlerine Çin'in Bin Yetenek Programına katılımıyla ilgili yanlış beyanda bulunmak suçlamasıyla tutuklandı, ulusal güvenliğe tehdit olarak eleştirilen. Program Çin hükümeti tarafından yabancı bilim insanlarına araştırmalarına erişim için ödeme yapmak üzere oluşturuldu. Ayrıca, evi Federal Soruşturma Bürosu tarafından basıldı.

Eğitim ve araştırma felsefesi

Lieber “çocukluklarının çoğunu stereolar, arabalar ve model uçaklar inşa ederek ve kırarak geçirdi. Bir B.A. aldı Franklin & Marshall College'dan Kimya dalında 1981 yılında onur ile mezun oldu.

Nathan Lewis laboratuvarında yüzey kimyası üzerine araştırmalar yürüten Kimya Stanford Üniversitesi'nde doktorasını kazandı, ardından metalloproteinlerde uzun mesafeli elektron transferinde Caltech'te Harry Gray laboratuvarında iki yıl sonra doktora yaptı.

Kendini itiraf eden rekabetçi bir kişi olan Lieber, “işleri hızlı ve - ideal olarak - önce yapma” baskısını hissediyor.

Corona virüsü ABD'li bilim adamı Charles Lieber Çinliler için mi üretti?

Dünyaca ünlü Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Kimya asıllı Charles Lieber dünyanın konuştuğu adam oldu. Lieber, corona virüsü Çin için mi üretti? sorusu yaklaşık 1 aydır gündemi meşgul ediyor. Lieber Ocak ayında ABD hükümeti tarafından tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi ise ''Çin için "Bin Yetenek Planı'na dahil olması, Wuhan Teknoloji Üniversitesi'nden aldığı iddia edilen ödemeler ve ABD federal makamlarına yalan söylemek'' olduğu belirtildi. Lieber'in yeni nanomateryaller geliştirmesiyle tanındığı, Lieber tarafından geliştirilen malzemelerin tıp ve biyoloji alanında uygulamaları olduğu belirtiliyor. Lieber'in Wuhan Teknoloji Üniversitesi ile gizli işbirliği yapması şüpheleri bu isme çekti. ABD araştırmalarını çalmakla suçlanan teğmen Yanqing Ye ve 21 şişe biyolojik araştırma çalan Zaosong Zheng'in tutuklanması komplo teorilerinin güçlenmesine neden oldu.