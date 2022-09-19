Amerikalılar'ın farklı ülke milli takımlarında oynaması EuroBasket 2022'ye damga vurdu. Turnuva neredeyse tüm takımların Amerikalı oyuncu kullanması sebebiyle zaman zaman eleştirildi. Sırbistan vatandaşlığı da bulunan ABD’li oyuncu Charles Jenkins konu hakkında Sırp Mando gazetesine açıklamalarda bulundu.

'SIRBİSTAN İÇİN OYNAMAZDIM'

Başka bir ülke için oynamanın büyük bir baskı olduğunu dile getiren Jenkins, "Dürüstçe söyleyeyim, davet etseler bile Sırbistan için oynamazdım. Evet, pasaportum var ama Sırplar gururlu insanlar. Milli takım için yalnızca Sırbistan’da doğan oyuncuların oynamasını istiyorlar. Bu yüzden oynamayı düşünmezdim bile. Sırpların bu duruşuna saygı duyuyorum. Başka bir ülke için oynamak büyük bir baskı. Bazıları onlar için oynamandan mutlu olur; bazıları da olmaz.” dedi.

'LARKİN AÇIKLAMA YAPTI'

FIBA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan Türkiye-Sırbistan maçı hakkında da konuşan Jenkins Türkiye A Milli Basketbol Takımı'ndan Shane Larkin’e destek verdi. Jenkins maç hakkında şunları söyledi: "Türkiye ile Sırbistan arasındaki maçı izledim ve Shane’in normalde rahatlıkla atacağı şutları kaçırdığını gördüm. Ve maçtan sonra Larkin’in konu hakkında açıklama yaptığını gördüm. İşte insanların anlamadığı bu. Bırakın milli takımı, farklı kulüplerde de aynı oyun oynanmaz."

'SÜREKLİ TOP İSTEYEN OYUNCULAR VAR'

Larkin’in başka milili takımda oynayan bir Amerikalı olduğunu söyleyen Jenkins, "Kızılyıldız için oynarken benden atak yapmamı ve şut atmamı beklerlerdi. Başka bir takıma geçtiğimde ise benden savunmaya daha fazla odaklanmamı istediler. Shane başka bir milli takım için oynayan Amerikalı bir basketbolcu. Burada Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Sertaç Şanlı gibi sürekli topu isteyen oyuncular var. Larkin’den Türkiye’de doğan ve bu sebeple baskı altında olan basketbolculara katkıda bulunması isteniyor." şeklinde konuştu.

A Milli Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, FIBA Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur’unda oynanan Türkiye-Sırbistan maçından sonra performansı nedeniyle tepki çekmişti. Larkin sosyal medya hesabından konu hakkında bir açıklama yayınladı.

'GURUR DUYUYORUM'

Larkin, "Milli takımdaki rolümle Efes’teki rolüm birbirinden tamamen farklı. İnsanlar Efes’te oynadığım oyunu oynamamı bekliyor fakat burası farklı oyunculardan oluşan farklı bir takım. Benim milli takımdaki görevim diğer oyunculara yardım etmek ve daha iyi olmalarını sağlamak. Bu benimle alakalı değil, bizimle alakalı. Takımımın ortaya koyduğu karakterden dolayı gurur duyuyorum." dedi.

(Ajansspor)