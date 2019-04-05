Charleroi Esports CS: GO turnuvasında gruplar belirlendi

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Charleroi Esports CS: GO turnuvasında takımların yer alacağı gruplar belli oldu.

Turnuvada toplam 8 takım mücadele edecek. Bu 8 takım, 2 gruba dörderli şekilde ayrıldı. Turnuvanın favorilerinden Team Vitality A Grubu’nda yer alırken turnuvanın bir diğer favorisi G2 ise B Grubu’nda mücadele edecek. İki gruba da bakacak olursak B Grubu’nun “ölüm grubu” tabirine daha yakın olduğunu açıkça görebiliriz. kennyS’li G2, Snax’li Virtus,pro ve ScreaM’li GamerLegion B Grubu’nda yer alan 4 takımdan üçü. B Grubu’nda yer alan son takım ise Epsilon. Ayrıca turnuvada yer alacak takımlarda da bir değişiklik yaşandı. Endonezya ekibi BOOT-d[S] turnuvaya katılamazken yerine ise Malezya temsilcisi FrostFire mücadele edecek.

12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Charleroi Esports’a Belçika’nın Charleroi kenti ev sahipliği yapacak. Toplamda 8 takımın mücadele edeceği turnuvanın toplam ödül havuzu ise $113.000.

Charleroi Esports turnuvasında gruplar nasıl şekillendi?

A Grubu

Team Vitality

Sprout

FrostFire

LDLC

B Grubu

G2

Virtus.pro

Epsilon

GamerLegion

(Playerbros)