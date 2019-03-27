Brezilya ekibi Chapecoense'nin Kasım 2016'da Sudamericana Kupası finali ilk maçı için gittiği Kolombiya'da düşen uçağından sağ olarak kurtulan 6 kişiden biri olan gazeteci Rafael Henzel kalp krizine yenik düştü. Dün arkadaşlarıyla yaptığı bir futbol maçı sırasında birden yere yığılan 45 yaşındaki Brezilyalı gazetecinin hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Bugün Chapecoense ile Criciuma arasında oynanacak Brezilya Kupası maçına gitmesi beklenen Henzel'in ölümünün ardından Chapecoense kanadından mücadelenin ertelenmesi için başvuruda bulunulduğu açıklandı. Brezilya Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler