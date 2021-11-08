Chapecoense Serie B yolunda

30. hafta mücadelesinde, 14 puan -26 averaj ile ligin son sırasında yer alan Chapecoense, 53 puan 26 averaj ile 3. sırada yer alan Flamengo ile kozlarını paylaşacak.

Serie A’da daha önce 13 kere karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Flamengo’nun galibiyetlerde 10-2 üstünlüğü bulunuyor. Flamengo takımının 27 golüne Chapecoense 11 golle cevap verdi.

Takım haberleri

Ev sahibi takımda Tiepo, Santana, Kadu ve Perotti, sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyecekler.

Misafir takımda Isla ve Pereira cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Matheuzinho ve Thiago Maia’nın şans bulması bekleniyor. Diego, Filipe Luis, Pedro ve Kenedy sakatlıkları yüzünden forma giymeleri beklenmeyen isimler.

Oran analizi

Chapecoense için galibiyetine 6 oran verildiği toplam 4 maçta hiç galibiyet alamazken, rakibi Flamengo’nun maçlarında rakiplerine 6 oran verildiği toplam 5 maçta hiç kaybetmedi. Misafir takımın maçlarında ÇİFT oranı 1.64 olduğunda toplam 4 maçın hepsi ÇİFT bitti.

Takım serileri

Ligde zor günler geçiren Chapecoense, evinde oynadığı son 14 maçında kazanamazken son 3 maçında gol atma başarısı gösteremedi. İki ekibin rekabetinde Flamengo, Chapecoense ile oynadığı son 7 resmi maçın 6’sını kazandı. Misafir takımın son 3 deplasman maçında 2.5 gol barajı aşılırken, Flamengo, son 9/10 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi.

Beklenti

Ligdeki inişli çıkışlı performans sergileyen Flamengo son maçta Atletico Goianiense'yi 2-0 yenmeyi başardı ve serisini devam ettirmek için Chapecoense'ye karşı odaklanmış durumdalar.

Chapecoense, son hafta Cuiaba'ya karşı bir puan kazanarak üst üste üç mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ev sahibi ekip bu sezon oynadığı 30 maçın sadece birini kazandı. Sonuçlar istediği gibi gitmezse Serie B'ye düşme yolu gözükecek.