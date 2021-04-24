Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı, toplam 235 bin 238 dolar para ödüllü toprak kort turnuvasında çiftlerde yarı final müsabakaları oynandı. Japon tenisçiler Nao Hibino ile Makoto Ninomiya, Paula Kania-Chodun (Polonya)-Julia Wachaczyk (Almanya) ikilisine 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Veronika Kudermetova (Rusya)-Elise Mertens (Belçika) çifti ise Rus sporcular Anastasia Pavlyuchenkova/Anastasia Potapova ikilisini 6-3 ve 6-1’lik setlerle 2-0 yenerek adlarını finale yazdırdı. Turnuvada çiftler finali yarın yapılacak.