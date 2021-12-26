Cezayirli futbolcu Sofiane Lokar hayatını kaybetti

Cezayir 2. Ligi'nde ASM Oran ile Mouloudia Saida takımları karşı karşıya geldi. Saida'nın kaptanı Sofiane Lokar, 26. dakikada kendi kalecisiyle çarpışarak sakatlanmıştı. Lokar, müdahalenin ardından maça döndü. Ancak 35. dakikada fenalaşarak yere yığılan 30 yaşındaki oyuncu, bilincini kaybetti.

Sağlık görevlilerinin uzun süren müdahalesine rağmen kurtarılamayan Lokar, hayata veda etti.