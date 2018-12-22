Cezayir basınından DZ Balon'un haberine göre, Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Yassine Benzia'nın vasat performansından ötürü 24 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratını bitiş tarihinden önce sonlandırma kararı aldı.

Sezon başı Lille'den transfer edilen Benzia, toplam çıktığı 17 maçta sadece 3 asistlik performans sergiledi.

Comolli transferlerinden...

Sezon başı yeni bir yapılanmaya giden ancak adeta darmadağın olan Fenerbahçe'de futbol direktörü Damien Comolli'nin birçok transferi takıma katkı veremezken, Benzia da bu oyuncuların Slimani'yle birlikte başında geliyordu.

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