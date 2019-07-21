Cezayir, önce secdeye yattı, sonra kupayı kaldırdı!

32'ncisi Mısır’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda önceki gün Cezayir ile Senegal finalde kozlarını paylaştı. 2. dakikada Baghdad Bouneadhaj’ın attığı golle 1-0 öne geçen Yeşil- Beyazlılar, bu skorla da maçı kazanmasını bildi. Ancak dev mücadeleye damga vuran olay ise son düdüğün ardından gerçekleşti.

Cezayirli futbolcular maç biter bitmez aynı anda secdeye gitti ve organizasyonun en ilginç ve en güzel karelerinden birine imza attı. Bu fotoğraf da sosyal medyada gündemde en üst sıralarda yer aldı.