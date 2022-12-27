Cezalı duruma düşen Torreira için karar verildi

İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray ’da 662 gün sonra gelen liderliğin sevinci yaşanıyor. Maçta oyundan çıkarken sarı kart görüp kritik Sivasspor müsabakası öncesi cezalı duruma düşen Lucas Torreira ile ilgili karar verildi...

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Sarı-kırmızılı takımın zirveye yükselmesinde en büyük pay sahibi Okan Buruk oldu. Deneyimli teknik adam, geçen sezon kimi haftalar düşme potasında bulunan ve ligi 13. sırada tamamlayan takımı bu sezon ayağa kaldırarak liderliğe getirdi. Galatasaray’a imza atarken şampiyon olacaklarını söyleyen genç teknik adam, zaman zaman oyun olarak eleştirilse de sonuç almasını bildi.

GALİBİYET SERİSİ YAKALANDI

Birçok yeni transfer ve dünya yıldızı isimlerden oluşan kadroda sevgi ve saygıya dayanan güzel bir iletişim kuran Okan Buruk haftalar ilerledikçe bunun meyvelerini almasını bildi. Kadro adaletinde kimseyi küstürmedi. Gerektiğinde altyapıdan Emin’i, 19’luk Kazımcan’ı da oynattı, ihtiyacı olduğunda 37’lik Gomis’i de...

Yine sistemin oturması ve fikstür dezavantajının sona ermesiyle de galibiyet serisi yakalanmış oldu.





GOMIS'IN BAŞARISINI ÖNGÖRDÜ

Okan Buruk ilk senesinde kadro mühendisliği konusunda da adeta ders verdi. Takımda Gomis ile beraber Mustafa Muhammed ve Diagne gibi forvetler bulunmasına rağmen, 37 yaşındaki Fransız oyuncuyu takımda bırakan başarılı çalıştırıcı, “2 forvet alacaksak Gomis’i tutmamız yeterli.

O tecrübesi ile bize katkı verecek ve hamle oyuncumuz olacak” diyerek yönetime sunduğu tez haklı çıktı. Tecrübeli futbolcu, Icardi ve Seferovic’e rağmen büyük katkı verdi.

TORREIRA'YA CEZA YOK

İstanbulspor maçında oyundan çıkarken, hakemin istediği bölgeden çıkmadığı gerekçesiyle sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Lucas Torreira polemiği devam ediyor.

Uruguaylı oyuncunun, Noel’i kutlayabilmek için Sivasspor deplasmanına gitmeyeceği yorumları yapılırken, Galatasaray Yönetimi ceza vermeyi düşünmüyor.





'BEN DE İNSANIM'

Sosyal medyada sarı-kırmızılıların büyük tepki gösterdiği Torreira ise Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı oyuncunun paylaşımında, “Noel geldi. Lideriz ama Noel Baba bana aptalca bir sarı kart hediye etti. Üzgünüm ama ben de insanım. Hepinizi seviyorum” ifadelerine yer verdi.

DURAN TOPLAR ARTIK MERTENS'TE

İstanbulspor maçında duran topları çok etkili kullanan ve kornerden atılan iki golün ortasını yapan Mertens yine iş başında olacak. Teknik Direktör Okan Buruk, kazanılan duran toplarda ilk tercihin Belçikalı futbolcu olmasını istedi.

Mertens’in olmadığı anlarda ise Oliveira duran topları ilk kullanan isim olacak. Cim-Bom, İstanbulspor maçında yaklaşık 10 ay sonra kornerden gol bulmuştu. (Milliyet)