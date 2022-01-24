Çeyrek altın kaç tl? Güncel altın fiyatları! 24 Ocak Pazartesi... Milyonlarca vatandaş her gün neredeyse düzenli olarak altın fiyatlarını araştırıyor. Günden güne değişiklik gösteren altın fiyatları ve güncel bilgiler haberimizde...

Çeyrek altın kaç tl? Güncel altın fiyatları!

Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 791 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1841 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 793 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 794 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 799,69 lira seviyesini, en düşük ise 787,96 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 11:11 itibarıyla yüzde 0.31 oranında düşüşle 791,69 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1299 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 343 liradan satılıyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1841 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1831 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında yükselişle 1840 dolardan işlem gördü.