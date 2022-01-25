Çeyrek Altın kaç TL? 25 Ocak Salı güncel altın fiyatları

Güncel altın fiyatları sorgulaması... 25 Ocak Salı güncel altın fiyatları merak konusu. Her gün milyonlarca vatandaş google üzerinden altın fiyatlarını araştırıyor. En doğru fiyat bilgilerini görmek isteyen vatandaşlar aynı zamanda "Çeyrek altın kaç tl, gram altın fiyatı, yarım altın kaç tl, tam altın fiyatı" gibi soruların cevaplarını arıyor. Altın fiyatları ve tüm detaylar haberimizde...

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar çoğalmış durumda. Uzun vadeli yatırımların en çok tercih edilenlerinden olan altın, aralık ayında 1000 liranın üzerine kadar çıkmıştı. Sonrasında dolardaki düşüşe paralel olarak altın fiyatları da gerilemişti. İşte 25 Ocak 2022 Salı saat 08.50 itibariyle anlık altın fiyatları…

Gram Altın Alış: 797.20 TL

Gram Altın Satış: 797.60 TL

Çeyrek Altın Son Durum

Çeyrek Altın Alış: 1281.47 TL

Çeyrek Altın Satış: 1308.52 TL

Güncel altın fiyatları...

Yarım Altın Alış: 2.562.21 TL

Yarım Altın Satış: 2.617,26 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 5,270.51 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 5,337.41 TL

Ata Altını Alış: 5.272.29 TL

Ata Altını Satış: 5.330.02 TL

22 Ayar Bilezik Alış: 730.61

22 Ayar Bilezik Satış: 738.53











