Çeyrek altın fiyatı! Gram altın ne kadar? (Güncel altın fiyatları)

Uzun süredir yükselen altın fiyatlarında şu sıralar değişiklikler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş 12 Mayıs Salı güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Geride bıraktığımız hafta 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatında düşüş sürüyor.

Gram altın 386 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.579 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 1.700 doların hemen üzerinde 1.702,66 dolardan işlem görüyor.

Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde ve yurt dışında OECD tarafından yayınlanacak olan Öncü Göstergeler Endeksi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.

12 MAYIS ALTIN FİYATLARI

12 Mayıs altın fiyatları yatırımcılar ve altın almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satıldı. Peki bugün fiyatlar nasıl? 12 Mayıs’ta çeyrek altın 622,00 TL’den alınıyor, 636,70 'TL’den satılıyor. İşte güm açıklamalar…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 622,00 TL’den alınıyor, 636,70 'TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 386,11 TL’den alınıyor, 386,27 TL’den satılıyor.