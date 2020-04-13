Çeyrek 13 Nisan 2020 gram ve çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve gram altın fiyatalrı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 13 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte altın kuru fiyatları.. Gram altın 367 lira ile rekor tazelerken, çeyrek altın 601 lira ve Cumhuriyet altını 2.142 liradan işlem görüyor. Altının onsu ise 1.684,82 dolarda yer alıyor. Yatırımcının 'güvenli limanı' altın küresel piyasalardaki dalgalı seyre paralel yükselişini sürdürmeye devam ediyor.

Altının gram fiyatı, geçen hafta 366,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından yeni haftaya da rekorla başladı. Altının gramı 367 liranın üzerine çıktı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 601 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.684,82 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.



