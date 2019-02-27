Ceyhun Yıldızoğlu: 'Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk'

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 77-66 mağlup eden Çukurova Basketbol'un başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Ceyhun Yıldızoğlu, ”Ligde ve Avrupa’da 3 kez kazanmış olmamıza rağmen bugün burada yine sonuna kadar mücadele eden ve bizim maça hazırlanmış bir Beşiktaş gördük. Dolayısıyla maç, çoğu zaman bizim kontrolümüzde geçse de Beşiktaş’ın tutunabilme şanslarını da maçın içinde hissettik. Kelsey Michelle’nin müdafaasında çok da başarılı olduğumuzu söyleyemem. Onun erken şut attığını bildiğimiz halde izin verdik. Zaman zaman durdurmakta zorluk çektik ama genel olarak takımımın mücadelesinden memnunum. Kendi basketbol tarzımızdan koptuk. Beşiktaş’ın bize oynatmak istediği basketbolu oynadığımızı düşünüyorum. Onlar bu konuda başarılı oldular ama mücadele kısmında geri adım atmadık ve maçı bugün böyle kazanmayı başlardık. Yarınki maça bakacağız” ifadelerine yer verdi.

Kupa maçlarının her zaman farklı olduğunu söyleyen Çukurova Basketbol takımının oyuncusu Gökşen Fitik de, ”Zaten zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Ona göre hazırlanmıştık. Kupa maçları her zaman farklıdır. Biz de ona göre hazırlanıp sahada ona göre mücadelemizi verdik. Zaman zaman hatalar yaptık, karşı takımın umutlanmasına izin verdik. Yine de iyi bir mücadele sergiledik. Bunun sonucunda kazandık. Karşı takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.