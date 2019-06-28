A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Slovenya’ya 62-55 kaybettikleri maça ilişkin, "Bugün mücadele anlamında vardık ama beşe beşte çok büyük problemler yaşadık." dedi.

Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında rakip Slovenya’yı tebrik eden Yıldızoğlu, bugün maçtaki rotasyonu düne göre daha kısıtlı tuttuğunu ve bu nedenle maçın son bölümünde daha enerjisiz oynamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yıldızoğlu, "Bugün mücadele anlamında vardık, ama beşe beşte çok büyük problemler yaşadık. Çembere gidemediğimiz ve özellikle üçlüklerimiz girmediği zaman büyük sorunlar yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu Cansu Köksal da hem İtalya hem de Slovenya maçlarında iyi mücadele etmelerine rağmen sonunu getiremediklerini belirterek, "Son maç elimizden geleni yapacağız, fakat çok fazla bize bağlı değil. Diğer takımların alacağı sonuçlar da bizim için önemli." diye konuştu.

Slovenya’nın başantrenörü Damir Grgic de Türkiye’yi mağlup ederek harika bir iş çıkardıklarını ifade ederek, "Yüreğimizi ortaya koyduk ve kazandık. Umarım pazar günkü maçların ardından eve dönen takım biz olmayız." yorumunu yaptı.

Maçın etkili isimlerinden Teja Oblak ise maç boyunca kendilerine destek olan Sloven taraftarların takıma güç kattığını belirterek, galip geldikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

C Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, dünkü İtalya mağlubiyetinin ardından bugün de Slovenya’ya yenilerek gruptan çıkma şansını zora soktu. Türkiye, gruptaki son maçında pazar günü Macaristan ile karşılaşacak. Maç, TSİ 17.00’de başlayacak.