Ceyhun Kazancı: 'Passolig zirve yaptı!'

5 yıldır hayatımızda Passolig var, peki gelinen nokta ne? 4 büyüklerin zirveye çıkan taraftar ortalamasından Anadolu’daki değişime, bir stada kurulan sistemin maliyetinden bilet fiyatlarına kadar her şeyi Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı’dan dinledik...

‘Ortalama 14 bine ulaştı’

“2018-2019 sezonunda Süper Lig, seyirci ortalaması 14 bine ulaştı. Tribünlerdeki dikkat çeken bir diğer artış da 4 büyüklerin seyirci sayısında oldu. 4 büyükler, ev sahibi oldukları maçlarda ortalama 32 bin kişiyi ağırladı. İki sezon öncesinde seyirci ortalaması 20 bin 256 olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon bu rakamı yaklaşık 12 bin artırdı”

‘Tribünde lider Fenerbahçe’

“2016-17 futbol sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig’in seyirci ortalaması 2017- 2018 sezonu itibariyle 12 bin 821’e kadar çıkmış, diğer bir deyişle geçtiğimiz sezon ligin seyirci ortalamasında yüzde 43’lük bir artış gerçekleşmişti. Bu sezon, 17 hafta geride kalırken Süper Lig’in seyirci ortalaması 14 binler seviyesine ulaştı. Seyirci ortalamasında şuan için lider, 35 bin 800 ortalama ile Fenerbahçe... Sezon başında 42 bin civarında bir kombine sattığı için Fenerbahçe’de yukarıya giden bir trend var. Sportif başarı oranında İstanbul takımları pek iyi gitmese de şu anda genel olarak Türk futbolunun yıllardır süregelen seyirci artışının devam ettiğini görüyoruz”

‘Trabzonspor yükselişe geçti’

“Geçtiğimiz sezon 20 bin 138 seyirci ortalaması olan Trabzonspor, bu sezon seyirci ortalamasını yüzde 35 oranında artırarak 27 bin 486’ya kadar çıkardı. Beşiktaş seyirci ortalamasını korurken, Galatasaray tribünlerinde yüzde 14 civarında bir azalma söz konusu. Geçtiğimiz sezon 40 bin 778 ortalama ile seyirci sayısında da şampiyon olan Sarı- Kırmızılar’ın, bu sezon ilk 17 hafta itibariyle seyirci ortalaması 34 bin 960’da kaldı”

‘Kendi yıldızlarımız yeter!’

“Ülkemize sadece 3 büyüklere değil, diğer takımlara da çok büyük yıldızlar geldi-gitti. Gelen yıldız oyuncuların kesinlikle çok büyük bir etkisi oluyor taraftarın stada gelmesi anlamında. Önemli isimler yurt dışına gitmeye başlasa da seyirci ortalaması anlamında düşüş yaşanmadı. Devre arası transferi için hem bir futbolsever hem de Passolig Genel Müdürü olarak söylemeliyim ki; bu yıldızlar kulüplerimizi maddi anlamda yıpratacaksa bence hiç gelmesinler. Biz kendi içimizde yeni yıldız adayları çıkarabiliriz. Beşiktaş’ta Güven Yalçın, Galatasaray’da Ozan Kabak gibi. Yani kendi çocuklarımız da oynadığı zaman taraftar öz çocuğuna gidip sahip çıkıyor. Bize kendi yetiştirdiğimiz yıldızlarımız yeter!”

‘Bilet fiyatları önemli’

“Bilet fiyatları konusunda üç büyüklerin çıtayı yukarı çektiğini görüyoruz. Ligin geçtiğimiz sezon bilet fiyatı ortalaması 69,85 TL idi. Dört büyükler dışında ortalama ise 35,65 TL idi. Örneğin bir Anadolu kulübü kale arkası 20 TL olsun en yüksek fiyat 300 TL olsun mantığıyla ilerliyor. Ama bu fiyatlandırmalar neye göre? Daha evvelki maçlarda analizleriniz var mı? Hangi bölümü ne kadar doldurdunuz? Hangi fiyat olursa taraftarın gelme ihtimali artar gibi çalışmaları hiçbir kulübümüz çok fazla yapmıyor. Biz ekibimizle ‘Doğru fiyatlama nasıl olmalı?’ konusunda danışmanlık verebilmek için bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayı bütün kulüplerle paylaşacağız ve belirli kampanyalarla taraftarı maçlara nasıl çekmemiz gerektiğiyle ilgili çalışacağız”

‘Anadolu’daki destek büyüyor’

“Artık Anadolu’da taraftarlar, kendi kent takımlarına sahip çıkıyor. Seyirci sayısı istisnasız her stadyumda artış gösteriyor. Geçtiğimiz sezona göre seyirci sayısını yüzdesel anlamda en fazla artıran, yüzde 166 oranla Akhisarspor olmuştu. Bu sezon Süper Lig’deki ilk yılında Erzurumspor, tribünlerdeki seyirci desteği ile dikkat çekiyor. Erzurumspor’un seyirci ortalaması 11 bine yaklaştı. Bursaspor’un 19 bini geçtiğini, Konyaspor’un 18 binlere ulaştığını görüyoruz”

Hedef: 15 bin barajını aşmak

“Bu sezon taraftar sayısının maç başına ortalamada 15 bin barajını aşacağını düşünüyorum. Çünkü ligin başının tatil dönemine rastlaması, ardından kışın gelişiyle birlikte kötü hava şartlarının hakim olması taraftar sayısını etkiliyor. İkinci yarıda şampiyonluğun kapıda görünmesiyle birlikte taraftar sayısı da yukarı çıkacaktır”

‘36 takıma 36 ayrı kampanya’

Passolig kart sayısı 4.3 milyon gibi bir rakama çıktı. Passo Mobil Uygulaması’nın kullanım oranı yüzde 25’lerde. İkinci yarıda, yetişmezse gelecek sezon için planlarımız var. 36 takıma 36 farklı kampanya yapıp, statları doldurmak anlamında ayrı teşhis koyacağız. Mesela Fenerbahçe’de 42 binlik kombine satışı olduğu için yeniden bilet satışını yapmayı planlıyoruz. Nedir bu yeniden bilet satışı derseniz; diyelim kombineniz var ancak maça gidemiyorsunuz. Bu durumda tek maçlık biletinizi satışa çıkarıyorsunuz, örneğin Göztepe bunu çok yapıyor ve hepsi satılıyor. Beşiktaş sırf bu işten 5 milyon TL hasılat kazandı. Taraftar da bu durumdan kazanıyor çünkü satış fiyatının yarısı kadar taraftar puanı yükleniyor böylece bir sonraki sene kombine almak isterse indirim alıyor.

‘1.Lig’de yapılanma şart’

1.Lig’de seyirci sayısı Süper Lig kadar yüksek değil. 1. Lig’in sorunu şu; özellikle Süper Lig’den düşen takımlar, sanki hiç düşmeyecekmiş gibi kadrolarını kurduklarından alt lige düşünce maddi anlamda ciddi bocalamalara giriyorlar. Daha sonra Süper Lig’e çıkma hedefiyle kadrolar kurup, hüsrana uğruyorlar ve ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Seyirciyi içeriye çekecek şey, doğru yapılanma.

‘20 bin kişiyi aşabiliriz’

Taraftar ortalamasında sizce gelebileceğimiz en yüksek nokta nedir?

“Stadyumların kapasiteleri malum... 30 bin kapasiteli stat sayısı fazla değil. Anadolu takımları yüzde 100 doldursa bile, 3 büyüklerle birlikte 30 bin ortalamalara gelmemiz zor. Ancak düzenli şekilde bu artış, bizi 20 bin üzerine çıkartabilir. Passolig kart sayısı da 4.3 milyon şu an. Bunun 7-8 milyon karta çıkabileceğini düşünüyorum”

‘150 milyon Dolar’dan fazla para harcadık’

Aktif Bank olarak şu ana kadar bu işe harcadığınız para nedir?

“Aktif Bank tarafından hem kulüplere, hem de altyapısal bazda harcanın paranın 150 milyon Dolarlar seviyesinde olduğunu söyleyeyim. Dürüst olmak gerekirse zaten düz matematikle kalemkağıt alıp, hesaplayarak bu işin para kazandırmadığını gördüm. Bu kartların satışından ve e-bilet satış süresinin uzatılmasından dolayı yarı yarıya bir gelir paylaşımı olduğunu söyleyebilirim. Passolig kartlarının üretim maliyeti de Aktif Bank’a ait ve kart başına 11 TL para kazanılıyor. 3-4 TL kar olarak kalıyor. Zaten Aktif Bank bu işin merkezinde olduğu için şu ana kadar 17 spor kulübüne yaklaşık 2.9 milyon TL’lik kaynak aktardı. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Krediler verilmeye devam edilecek”

‘Bir stadın maliyeti 800 bin ile 1.5 milyon Dolar arası’

Passolig sisteminin bir stada kurulmasının maliyeti nedir?

“Stadyumun büyüklüğüne göre değişmekle beraber 800 bin dolar ile 1,5 milyon dolar arasında değişen maliyetleri var. Sadece kameralar değil; o turnikeler, validatorler, arkasındaki ekranlar gibi maliyetler de var. Yüksek teknolojili sistemler kurduk, hatta şöyle eklemek isterim; Ümraniye Stadı’nda bile Şampiyonlar Ligi finalini yayınlayabilecek kadar teknik alt yapı söz konusu. Statlardaki şiddet bizimle birlikte ciddi şekilde azaldı ancak cezalar konusuna biz bir şey yapamıyoruz. Sadece tespit ediyoruz. Tespit konusunda da şunu söyleyebilirim; stat içinde herhangi bir olay olduğunda bunu bizim görmeme imkanımız yok”

Ömer Necati Albayrak / Safa Can Konuksever