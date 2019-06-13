Ceyhun Kazancı: Geçen sezon tribünlerde 5 milyon taraftar vardı

Kıran kırana şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Spor Toto Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun heyecanını taraftarlar tribünlerde yaşadı. Geçmişin aksine her geçen gün artan taraftar sayısı, ‘tribünler boş’ eleştirilerini de rafa kaldırdı. Tribünlerin nabzını tutan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı geçtiğimiz sezonun ‘taraftar istatistiklerini’ FANATİK’le paylaştı. Haber Müdürümüz Zafer Büyükavcı sordu, Ceyhun Kazancı yanıtladı.

ZAFER BÜYÜKAVCI: Spor Toto Süper Lig’de bu sezonki tribün performansını öğrenebilir miyiz?

CEYHUN KAZANCI: Geride bıraktığımız futbol sezonunda, bir önceki sezona oranla Spor Toto Süper Lig’in seyirci ortalaması ‘Yüzde 9’ oranında arttı. 2017-2018 sezonunda ligin seyirci ortalaması 12 bin 821 iken, 2018-2019’da bu sayı 14 bin bandına yaklaştı. Süper Lig maçlarını tribünlerde izleyen kişi sayısı da 3.9 milyondan 4.2 milyona ulaştı. Süper Lig temsilcilerinin lig dışındaki (kupa) maçlarını da hesaba kattığımızda toplam 5 milyondan fazla futbolseverin tribünlerde yer aldığını söyleyebiliriz.

Sezonun rekortmeni Fenerbahçe oldu...

ZB: Sezon başında yaptığımız görüşmede Ali Koç’un gelişiyle birlikte Fenerbahçe taraftarlarının tribünleri dolduracağını söylemiştiniz. Olumsuz sonuçlara rağmen Fenerbahçe geçen seneye göre ne durumda?

CK: Ali Koç’un Başkan olması, Fenerbahçe’nin Passolig Kart sayısını ve dolayısıyla tribünlerdeki seyirci desteğini ciddi oranda artırdı. Sezonun başında, kısa bir süre içerisinde (1 ay) 10 binden fazla taraftar Fenerbahçe Passolig Kart sahibi oldu. Bu artış trendi sezon boyunca hem kart adetlerinde hem de tribünlerdeki seyirci ortalamasında kendini gösterdi. Fenerbahçe bu sezon sportif başarı anlamında bekleneni veremese de, hem seyirci ortalaması hem de Passolig Kart sayısı ‘Yüzde 21’ oranında arttı. Seyirci ortalaması, 29 binlerden 35 binlere ulaştı. Fenerbahçe ligin seyirci ortalamasını en fazla artıran ekiplerinden biri oldu. Benzer şekilde, Passolig Kart sayısı da sezon başında 720 binlerde iken, sezon bitiminde 886 bini geride bıraktı.

Tribünler Yüzde 50 oranında doluyor

ZB: Türkiye’nin tribün performansı Avrupa’nın ‘Top 5 Ligi’ne yaklaştı mı?

CK: Avrupa’nın 5 büyük ligi sportif başarıları, parasal hacimleri ve marka değerlerinde olduğu gibi seyirci ortalaması ile de açık ara önde. Geride bıraktığımız sezonda bu liglerin seyirci ortalaması 30 bini geçti. Burada stadyumlarının da kapasitelerinin yüksek olmasının etkisi fazla. Bundesliga’da stadyumların ortalama kapasitesi 50 bine, Premier Lig’de 40 bine yakın. Diğer 3 ligde de 35 binden fazla. Tribün potansiyeli veya futbol endüstrisinin diğer parametreleri açısından bu ligleri Spor Toto Süper Ligi, PortekizPremier Ligi, Hollanda Eredivisie ve Rusya Premier Ligi takip ediyor. 2018-2019’da Spor Toto Süper Lig ekiplerinin stadyum kapasitelerinin ortalaması 28 bindi. Seyirci ortalamasına göre bir hesaplama yaptığımızda Süper Lig maçlarının yüzde 50 doluluk oranı ile oynandığını söyleyebiliriz. Seyirci sayısında 5 büyük ligden ziyade bu liglerle rekabet halindeyiz aslında.

Yıldızları değil kaliteyi izliyoruz

ZB: Maddi açıdan bakarsak, önümüzdeki sezon daha mütevazı kadroların yarışacağını öngörebiliriz. Sizce bilet satışları düşecek mi?

CK: Bilet ve kombine satışları ile kulüplerin bu satışlardan elde ettiği gelirler aslında piyasa değeri yüksek oyunculardan oluşan kadrolardan ziyade; sahada oynanan oyunun kalitesi, stadyumların ulaşım ve konforu, sportif başarı ile daha fazla ilişkili. Elbette yıldız isimlerin tribünlere seyirci çekmede etkisi büyük ama günün sonunda futbol bir takım oyunu ve seyirci de bu oyuna, mücadele isteğine, sportif başarıya, bilet ve kombine fiyatlarına bakıyor. Süper Lig’e dönecek olursak... Özellikle 4 Büyükler’in 2-3 sezon öncesi ile kıyasladığımızda transfer bilançolarının kısıldığı doğru. Ancak bu durumun tribünlerdeki seyirci ve dolayısıyla kulüplerin maç günü gelirlerini azalttığını söyleyemeyiz. Trabzonspor, bunun en güzel örneklerinden biri. Kendi altyapısından yetiştirdiği genç oyunculara şans vererek öze dönüş yapan Trabzonspor, 24.4 yaş ortalaması ile ligin en genç takımını oluşturdu. Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Uğurcan, Hüseyin, Yusuf gibi gençleri ile dikkat çeken kulüp, seyirci ortalamasını da bir önceki sezona göre Yüzde 24 oranında artırdığı gibi en fazla bilet satışı gerçekleştiren kulüp oldu.

Bir detay da şu; Kulüplerimiz taraftarlarını ve mevcut seyirci potansiyellerini doğru analiz etmeli. Bugün Avrupa’nın başarılı kulüpleri, kısa vadeli bilet fiyatlandırma politikası yerine koltuk başına bilet gelirini maksimize edebilmek için sezonluk planlama ve analizler yapıyor. Çeşitli etkinlikler ve kurumsal ağırlama paketleri gibi maç seyrinin keyfini ve konforunu artıracak ekstra gelir modellerine yöneliyor. Bence bizim kulüplerimizin de bu konuda biraz daha profesyonel ve efektif bir çalışma metodu tercih etmeleri gerekiyor.

Re-Sale ile Beşiktaş 7.5 milyon TL kazandı

ZB: Re-Sale dediğiniz biletlerin yeniden satışı kulüplere ne kazandırıyor? CK: ‘Yeniden bilet satışı’ dediğimiz, kombinesi olan taraftarların kulübünün onayı halinde mevcut yerini yeniden satışa sunabildiği Re-Sale, aslında Avrupa futbolunda uzun zamandır uygulanan bir sistem. Hem külübe hem de taraftara kazandıran, karaborsa karşısında alternatif ve yasal bir çözüm getiren bu uygulamaya ilk kez Beşiktaş Kulübü ile 2016-2017 sezonunda, Vodafone Park’ın açılışı ile başladık. O günden bugüne kadar 70 binden fazla bilet yeniden satıldı ve Beşiktaş sadece Re-Sale’den 7.5 milyon TL ek gelir elde etti. Bu kulüplerimiz adına ciddi bir gelir.

Galatasaray da 5 milyon TL

Diğer yandan Galatasaray Kulübü ile de Re-Sale çalışmalarımız oluyor. Son 2 sezonda Galatasaray’ın maçları için 40 bine yakın bilet yeniden satışa sunuldu ve bu süreçte kulüp 5 milyon TL ek gelir elde etti. Göztepe de Re-Sale uygulamasını kullanan kulüplerden biri. İlerleyen dönemlerde diğer kulüplerle de bu tarz çalışmalar yapacağız. Amacımız hem taraftarların hem de kulüplerin kazanması ve tabii ki tribünlerin boş kalmaması.

Kulüplerin bilet gelirleri ‘Yüzde 21’ oranında arttı

ZB: Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Türk Futbolu için tribün gelirleri daha büyük anlam kazanıyor denilebilir mi?

CK: Bugün futbol endüstrisinin en büyük üç gelir kaleminden birisi maç günü gelirleri. Süper Lig’in son üç sezonuna baktığımızda, seyirci sayısındaki artışla birlikte kulüplerin bilet ve sezonluk kombine satışlarından elde ettiği gelirlerin de yükseldiğini görüyoruz. 2017-2018 sezonunda, bilet ve sezonluk kombine satışlarından (Kulüplerin kendi sattığı VIP koltuklar ve loca satışlarından elde edilen gelirleri hariç) toplam 278 milyon TL kazanan Süper Lig kulüpleri, geride bıraktığımız 2018-2019 sezonunda gelirlerini Yüzde 21 oranında artırarak 336 milyon TL’ye çıkardı. 2 sezon öncesinde bu rakam 157 milyon TL idi. Son 3 sezonda bilet ve kombine gelirlerinin 2 katına çıktığını görüyoruz. Sadece maç günü gelirleri bile Türk Futbolu’nun gelişmekte olduğunu gösteren bir örnek.

En fazla maç bileti satan kulübümüz: Trabzonspor...

ZB: Geçen sezon Süper Lig maçları için ne kadar bilet satıldı? En çok bilet satan kulüp hangisi?

CK: 2017-2018 sezonunda Süper Lig maçları için 1.5 milyona yakın maç bileti satıldı. Bir önceki sezon bu sayı 1.2 milyondu. 2018- 2019 sezonunda en fazla bilet satan kulüpler sırasıyla Trabzonspor, Erzurumspor ve Beşiktaş oldu. 2018-2019’da satın alınan 1.5 milyona yakın maç biletinin yüzde 77’si web sitesi ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden alındı. Bilet alımında internet ve mobil uygulamayı en çok kullananlar Göztepe taraftarları oldu. Göztepe’yi destekleyen taraftarların yüzde 96’sı maç biletlerini Passo.com.tr web sitesi veya Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın aldı. Göztepe’yi, yüzdesel anlamda Ankaragücü takip etti.