Ceyhun Gülselam Almanya'da doğan ve Almanya'da yetişmiş olan bir Türk futbolcudur. Gurbetçi bir aileden gelen Ceyhun Gülselam Süper Lig'de birçok büyük takımda oynama fırsatı elde etmiştir. Ceyhun Gülselam birden fazla mevkide forma giyebilen çok yönlü bir oyuncudur. Ön Libero, orta saha ve stoperde de görev yapan Ceyhun Gülselam bundan dolayı pek çok takımda ilk 11'de vazgeçilmez oyunculardan birisi haline gelmiştir. Ceyhun Gülselam Türkiye'de özellikle Galatasaray kariyeri ile anılmaktadır. Galatasaray ile başarılı performanslar sergileyen Ceyhun Gülselam daha sonra bir dönem Almanya'da da futbol kariyerini sürdürmüştür.

Ceyhun Gülselam futbol hayatına da ilk olarak Almanya'da başlamıştır. 1994 yılında futbol kariyerine başlamış ve 2007 yılına kadar altyapı kariyerini sürdürmüştür. Ceyhun Gülselam'ın şuan ki bonservis bedeli değeri 500 bin euro olarak belirlenmiştir. Genellikle ön libero mevkisinde oynayan Ceyhun Gülselam 2010 yılında 2.5 Milyon Euro’luk bonservis bedeli ile birlikte kariyerinde en yüksek piyasa değerine ulaşmıştır. Şuan da oynamış olduğu kulübü ile 1 sene daha sözleşmesi bulunan Ceyhun Gülselam en son sözleşmesini 2020 yılında uzatmıştır. Kulübünün bir sene daha sözleşme opsiyonu bulunmaktadır. Çifte vatandaşlığa sahip olan futbolculardan olan Ceyhun Gülselam sağ ayaklı bir futbolcudur. Ceyhun Gülselam için kariyeri boyunca 1.2 Milyon Euro hem kiralama hem de bonservis bedeli ödenmiştir.

Ceyhun Gülselam nereli?

Ceyhun Gülselam Almanya'nın Münih şehrinde dünyaya gelmiştir. Annesi Sakaryalı babası ise İstanbul doğumludur.

Ceyhun Gülselam kaç yaşında?

Ceyhun Gülselam 1987 doğumludur. 34 yaşındadır.

Ceyhun Gülselam'ın boyu kaç?

Ceyhun Gülselam'ın boyu 1.92 metredir.

Ceyhun Gülselam hangi takımlarda oynadı?

Ceyhun Gülselam'ın oynamış olduğu altyapı takımları aşağıdaki gibidir;

- Gartenstdadt Trudering

- Bayern Münih

- Unterhaching

Ceyhun Gülselam'ın profesyonel kariyerinde ki oynamış olduğu takımlar ise şu şekildedir;

- Unterhaching

- Trabzonspor

- Galatasaray

- Kayserispor *kiralık

- Hannover 96

- Kardemir Karabükspor

- Osmanlıspor

- Alanyaspor

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile Alanyaspor ile sözleşmesi devam etmektedir. Alanyaspor'da oynamaktadır.

Ceyhun Gülselam'ın maaşı ne kadar?

Alanyaspor'dan yıllık olarak 500 bin euro kazanmaktadır.

Ceyhun Gülselam kimdir?

Ceyhun Gülselam Almanya'nın Münih şehrinde dünyaya gelmiştir. Gurbetçi bir ailenin 2. çocuğu olarak dünyaya gelen Ceyhun Gülselam futbola henüz daha 5 yaşında iken başlamıştır. Ceyhun Gülselam futbola ilgi duyduğundan dolayı ailesi tarafından futbol okuluna yazdırılmıştır. Ailesi tarafından Gartenstadt Trudering takımının minik takımına yazdırılan Ceyhun Gülselam burada bir dönem futbol oynadıktan sonra Bayern Münih'in altyapısına başlamıştır. 1995 yılında Bayern Münih altyapısı ile başlayan altyapı serüveni 2003 yılına kadar sürmüştür.

2003 yılında da yine Almanya takımlarından olan Unterhaching takımı ile oynamaya başlamıştır. Bu takımın altyapısında 2007 yılına kadar futbol hayatını sürdürdükten sonra Unterhaching ile profesyonel sözleşme imzalamıştır. Profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra 38 maça çıkan Ceyhun Gülselam 6 gol kaydetmiştir. Daha sonra 1 Milyon Euroluk bonservis bedeli değeri ile Trabzonspor ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştır. Ceyhun Gülselam 2011 yılında Trabzonspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur.

2013 yılında Galatasaray ile sözleşmesi devam ederken Kayserispor'a bir yıllık kiralık olarak gönderilmiştir. Burada da 16 maçta 1 gol atmayı başarmıştır. 2014 yılında ise Hannover 96 ekibi ile futbol kariyerine devam eden Ceyhun Gülselam 31 maçta forma giyerek 1 gol atmıştır. Son olarak ise tekrardan süper lige dönmüştür. Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor, Alanyaspor gibi takımlarda oynamıştır. Şuan da kariyerini Alanyaspor ile sürdürmektedir.