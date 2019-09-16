Ceyhun Gülselam: İlk yarı kötü başladık

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen savunmada yaptığı büyük hatalar pahalıya patladı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükselterek liderliğini perçinledi.

Mücadelenin ardından Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli futbolcusu Ceyhun Gülselam, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Ceyhun Gülselam'ın maç sonu açıklamaları:

"Çok zor olacağını biliyorduk ama iç sahada iyi oynadığımızın da farkındaydık. İlk yarı kötü başladık. Daha fazla önde basmaya başladık ve pozisyonlar bulduk. İkinci yarı bunu sürdürdük ve daha iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim."

"Teknik ekibimiz, bizi maça iyi hazırladı. Sadece futbolcu arkadaşlarımı değil teknik ekibimizi de kutluyorum."



