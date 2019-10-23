Ceyhun Gülselam: Hedefimiz Alanya’yı Avrupa’da temsil etmek

Lider Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam, FANATİK’e konuştu. Bu sezon çıktığı 8 maçta 3 gol atan ve 1 de asist yapan 31 yaşındaki yıldız, bu seneki çıkışlarının sürpriz olmadığını söyledi.

Alanya’nın kilit ismi, “Geçen seneden bu yana iyi sinyaller veriyoruz ve açıkçası bir çıkışımız var. Üstüne koyarak devam ediyoruz. Takımdaki arkadaşlık çok iyi. Güzel bir hava yakaladık. Kadromuz zaten önemli oyunculardan kurulu. Çalışkan bir teknik heyetimiz var. Maçlara tek tek bakıyoruz” dedi.

Ceyhun şöyle devam etti:

“Alanyaspor camiasına ve taraftarına layık bir yerde ligi bitireceğiz. Hedefimiz Alanya’yı Avrupa’da temsil etmek”

Safa Can Konuksever