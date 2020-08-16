Röportaj: Çağrı Davran

Sergen hoca çalışırken çok zevk aldığım bir hocaydı. Sergen hocanın oyunculuk dönemini zaten konuşmaya gerek yok, hocalığı da futbolculuğu gibi çok iyi şekilde devam ediyor. Beşiktaş’ta da kısa sürede başarılı olduğunu düşünüyorum. Takımı Şampiyonlar Ligi potasına soktu. Geçen dönemde yardımcısı olan Çağdaş Atan hoca için dediklerim onun için de geçerli. Futbol içinden ve büyük takımlardan gelmeleri çok önemli.”

‘Nasıl davranacağını biliyor’

“Futbolcuya kötü ve iyi dönemde nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Sergen hoca futbolcuya güven veriyor. Futbol bilgisini yansıtıyor. Alanya’dayken zaten idmanda iki kere topu sektiriyordu, ne kadar büyük futbolcu olduğunu hemen anlayabiliyordunuz.”

"Erol Bulut hocam, hem Malatya’da hem de Alanya’da çok iyi işler yaptı. Çok başarılı bir sezon geçirdik. Fenerbahçe’de başarılı olacaktır. Erol hoca oyun içerisinde disipline önem veren, planı olan bir hocadır. Takım halinde bütün olarak hareket edilmesini ister. Çok çalışkandır. Yanında 10 kişilik bir ekibi var. Futbolu çok seven, hedefi olan bir teknik adam. Alanya’da bu sezon son haftaya kadar hiç tempoyu düşürmedi ve çok disiplinli bir şekilde bizi çalıştırdı.”

‘Rakibe göre idman yaptırır’

“Çizgisini asla bozmaz. Alanya’da her hafta rakibe göre idman yapıyorduk. O hafta oynayacağımız rakibin zayıf ve güçlü yönlerini analiz eder, ona göre de antrenmanlar olurdu. Erol hoca da Sergen hoca gibi kim hak ederse formayı ona verir. Onların takımında kimsenin yeri garanti değildir. Çalışan formayı alır.”

‘Şanslıyım çok iyi hocalarla çalıştım’

Takım arkadaşları için neler söyledi? “Kariyerimde çok iyi teknik direktörlerle birlikteydim. Sergen Yalçın ve Erol Bulut dışında Şenol Güneş (Trabzonspor), Fatih Terim (A Milli Takım ve Galatasaray), Ersun Yanal (Trabzonspor), Zoran Barisic (Karabük), Roberto Mancini (Galatasaray), Guus Hiddink (A Milli Takım), İgor Tudor (Karabük), Prosinecki (Kayserispor), Mustafa Reşit Akcay (Osmanlıspor), Mesut Bakkal (Alanyaspor), Erkan Sözeri (Karabük), İrfan Buz (Osmanlıspor), Tayfun Korkut (Hannover 96) ve Ünal Karaman’la (Trabzonspor) çalıştım. Çok şanslıyım, hepsi büyük hocalar ve hepsinden farklı şeyler öğrendim. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

‘Başakşehir planla hedefe ulaştı’

“Başakşehir’in bir projesi ve bir planı var. Planın dışına çıkmamaya çalıştılar ve sonunda şampiyonluğa ulaştılar. Kendileri tebrik ediyorum. Her sene 4 büyükler şampiyon olacak diye bir şey yok. Süper Lig öyle kolay bir lig değil. Bu ligin de kendine göre bir stili var. Mücadeleye dayalı ve oldukça sert bir lig.”

‘Avrupa’nın gözü gençlerimizde’

“Avrupa’nın gözü, genç oyuncularımıza yönelmeye başladı. Son dönemde Avrupa’ya giden oyuncularımız da bizi gururlandırıyor. Örneğin Merih, Juventus’la İtalya’da şampiyon oldu, biz de onunla şampiyonluk olduk. Ayrıca ülke olarak bu tarz başarılarda futbol dışı bile olsa sahiplenmeyi de çok iyi yapıyoruz. Sadece futbola ilgi duyan biri, yeri geliyor güreşi, voleybolu, ya da basketbolu sahiplenip, destekliyor.”

“2 senedir Alanya’dayım. düzenli olarak oynuyorum ve bana veriliyor. Bir var ve sürekli bir yere gitmektense, düzen kurmak önemli. Birçok takım benimle ilgilendi ama onlara teşekkür edip, önceliğimin olduğunu söyledim. Karakterli iyi bir takımız var. Başkanımız ile yönetim kurulu da çok iyi bir iş çıkarıyor. Alanya’da takıma verd iğim katkı sadece benimle ilgili değil. Genel olarak iyi bir hava yakaladık. Ta kım halinde hareket ettik ve iyi bir düzen sağladık.”

‘Taktik anlamında iyiyim’

“Benim defansif yönüm güçlü. Taktik anlamında iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bunun da bana sahada avantaj Herkes birbirini özgüvenimiz yerinde. Elbette bu kulüpte her hoca, her oyuncu çalışmak ister. Saha içi ve saha dışında aile gibiyiz.”

‘Çağdaş hocaya çok sevindim’

“Çağdaş Atan’ın yeni hocamız olmasından dolayı mutluyum. Zaten Alanya’da Sergen hocanın yardımcılığını yaptığı dönemde de herkes kendisinden çok memnundu. Takımı ateşliyordu, çok aktifti ve takıma saha dışından önemli bir katkı yapıyordu. Gelecek sezon herkesin yine iyi bir Alanyaspor izleyeceğini düşünüyorum. Çok şanslıyız çünkü Çağdaş hoca bildiğimiz bir isim ve alışma sürecini daha çabuk atlatacağız. Hoca olarak ilk görevi ve son derece motive olacaktır. Bizim de oyuncu grubu olarak ona sonuna kadar destek olmamız gerekiyor.”

Takım arkadaşları için neler söyledi?

Fabrice N’Sakala: 4 yıldır istikrarlı şekilde oynadı, kendisi benim Alanya’da komşumdu. Sağlam bir futbolcu, savunması çok güçlü ve çok çalışkan biri. Beşiktaş’ta da başarılı olacağını düşünüyorum.

Welinton: Geçen yıl 4 tane stoperimiz vardı. Kimi oynatırsan oynat, iyi oynuyordu. Welinton stoper bölgesinde hızlı bir oyuncu. Futbolu sert olan, beğendiğim bir oyuncu. Takıma katkıları büyük. O da Beşiktaş’a faydalı olacaktır.

Papiss Cisse: Tecrübesi, karakteriyle ve çalışma azmiyle örnek alınacak bir futbolcu. İdmanda takımın enerjisi düşük olduğunda uyarılarda bulunuyor, motive ediyordu. Kaliteli bir futbolcu olduğunu hemen fark ettiriyor.

Anastasios Bakasetas: Onu 10 numara olarak görüyorum, şut özelliği muazzam. İdmanda çalışmadığı, yorulduğu bir günü hatırlamam. Böyle futbolcuyu her hoca, takımında görmek ister. Karakteri ve futboluyla bize çok şey katıyor.

Junior Fernandes: Alanya’da forma giydiği süreçte takıma hep katkı sağladı. Kesinlikle özel, güçlü ve teknik bir oyuncu. Top onu gerçekten çok seviyor. Gol şansı var (Gülerek). İyi oynamadığı bir maç bile, gol atabiliyor.

Steven Caulker: Fizik olarak çok güçlü. Topu geriden oyuna sokabilen, futbol bilgisi yüksek bir stoper. Aynı zamanda çok çalışkan ve hırslı. Premier Lig tecrübesi var. Hava toplarında rakibin en etkili silahını gözünüz kapalı ona verebiliyorsunuz.