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Ceyhun Akkaş ve Mehmet Mert Urgan'dan altın madalya!

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Ceyhun Akkaş ve Mehmet Mert Urgan, 2x4 Hafta Sonu Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

28 Mart 2019, Perşembe 17:35
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Ceyhun Akkaş ve Mehmet Mert Urgan'dan altın madalya!

Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcularından Ceyhun Akkaş ve Mehmet Mert Urgan, 2x4 Hafta Sonu Turnuvası’nda altın madalyanın sahibi oldu. 

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen 2x4 Hafta Sonu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Osmangazi Belediyespor’un başarılı raketlerinin yanı sıra toplam 16 sporcunun boy gösterdiği turnuvada Ceyhun Akkaş 1. Grup’ta, Mehmet Mert Urgan ise 2. Grup’ta birinci oldu. Şampiyonluk sevinci yaşayan genç sporcular, mayıs ayında Ankara’da gerçekleşecek millî takım belirleme müsabakalarında boy gösterecek. 

Altyapıda yetişen sporcuların gelecek için umut vadettiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. 

İHA

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