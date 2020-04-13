Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.

13 Nisan 2020, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. 

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

''Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.''

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