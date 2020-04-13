Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

''Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.''