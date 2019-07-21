Çevre düşmanı Sergio Ramos!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in formasını giyen tecrübeli stoper Sergio Ramos’un şirketine büyük şok... 33 yaşındaki savunmacının sahip olduğu şirketin özel bir mülkiyette bulunan asırlık ağaçları izinsiz ve yaşa dışı kesmesinden dolayı 250 bin Euro (1.6 milyon TL) ceza verildi.

21 Temmuz 2019, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Çevre düşmanı Sergio Ramos!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in formasını giyen tecrübeli stoper Sergio Ramos’un şirketine büyük şok... 33 yaşındaki savunmacının sahip olduğu şirketin özel bir mülkiyette bulunan asırlık ağaçları izinsiz ve yaşa dışı kesmesinden dolayı 250 bin Euro (1.6 milyon TL) ceza verildi. Alcobendas Belediyesi’nde yapılan oylamada para cezasının yanında kesilen 90’a yakın meşe, kavak ve çam ağaçlarının yerine üç katının dikilmesine karar verildi.

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