Ceviz, sağlıklı yağ, protein ve de lif kaynağıdır. C vitamini, B vitaminleri, E vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, sodyum ve çinko açısından zengindir. Cevizin ağırlıkça yüzde 65'i yağ ve de yüzde 15'i proteindir. Çoklu doymamış yağlar açısından zengindir "İyi" yağlar olarak bilinen yağlar barındırır. Yüksek miktarlarda omega-3 yağ asidi vardır.

Cevizin Besin Değerleri

30 gram cevizin besin değeri şu şekildedir:

– Enerji, 200 kalori

– Karbonhidrat, 3.89 gram

– Şeker, 1 gram

– Lif 2 gram

– Protein, 5 gram

– Yağ, 20 gram

– Kalsiyum, 20 miligram

– Demir: 0.72 miligram

Ceviz, ayrıca; manganez, magnezyum, bakır ve fosfor açısından da iyi bir kaynaktır.

Cevizin insan sağlığına olan faydalarından bazıları şunlardır:

- Ceviz, kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcıdır.

- Ceviz tokluk hissi vererek kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır.

- Ceviz, kemik sağlığını korur. Kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ile fosfor içerir. Cevizdeki esansiyel yağ asitleri, vücudun kemik sağlığını güvence altına almaktadır.

- Ceviz, beyin sağlığını korur. Bellek ve odaklanmanın geliştirilmesine yardımcı olabilecek olan, omega-3 yağ asitlerini içermektedir. Omega-3 yağ asitleri, iyot ve de selenyum ile birlikte; beynin optimum düzeylerde çalışmasını sağlar.

- Ceviz, metabolizmayı düzene sokar ve uykuyu düzenler.

- Ceviz, cildin parlamasını sağlar. Cildinizin serbest radikal hasarını önleyen ve de yaşlanma belirtilerini önleyen, B vitaminleri ve antioksidan bakımından zengindir.

- Ceviz, daha uzun yaşamanıza yardımcı olur ve bağışıklığı arttırır.

Cevizin faydaları çok yönlü olup; tüm bu yararları sayesinde, beslenme açısından vazgeçilmez bir besindir.

Ceviz Suyu ve Faydaları

Ceviz suyu; içerdiği protein özleri, vitaminler ve minerallerle; uzun süre tokluk hissi sağlar. Vücudun yağ yakma hızını arttırır. Bu sayede de, vücutta istenmeyen yağ birikimleri yavaş yavaş erir. Metabolizma, hızlanır.

Ceviz suyunun vücuda faydaları arasında, kolesterolü dengeleme özelliği de vardır. Ceviz suyunun barındırdığı faydalı maddeler sayesinde; kalp ve damar hastalıkları riski de önlenmektedir.

Ceviz suyu, tiroit değerlerini düzenler ve kronik yorgunluğu giderir. Bilinen bir sağlık problemi olmaksızın kendini sürekli yorgun, gergin, halsiz hisseden kişilere; ceviz suyu tüketmesi önerilir. Ceviz suyu, içerdiği faydalı maddeler sayesinde, enerjik ve dinç olmaya olanak verir ve hayat kalitesini yükseltir.

Kan şekerinin dengelenmesi ile vücutta kan akışının hızlanmasını sağlayan ceviz suyu, yüksek enerji vermektedir. Ceviz suyunun içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller, beyin fonksiyonlarını da güçlendirmektedir. Bu sayede, ileriki yıllarda Alzheimer rahatsızlıklarına yakalanma riskini düşürür.

Ceviz suyunun içerdiği vitamin ve mineraller, tırnakların ve de saçların güçlenmesini sağlamaktadır. Ceviz suyu sayesinde, çok daha güçlü ve parlak saçlara ve tırnaklara sahip olmak mümkündür.

Ceviz Kabuğu ve Faydaları

Ceviz kabuğu, bazı hastalıkların tedavisinde ilâç gibi kullanılır. Ayrıca; saç, tırnak ve cilt bakımı için kozmetik bir üründür. Ceviz kabuğunun faydaları çok çeşitlidir. Cevizlerin kuru dış kabuğunun çay demler gibi demlenip içilmesi, soğuk algınlıklarına ve öksürüğe iyi gelmektedir. Şeker hastalığı ile vücutta D vitamini eksikliğinden oluşan raşitizm hastalığı için de faydalıdır.

Taze yeşil ceviz kabuğu suyu, sivilceli cilt üzerine sürülebilir. Bu durumda, sivilcelerin ve cilt lekelerinin geçmesine yardımcı olacaktır. Ceviz kabuklarını, kaynayan suyun içerisine atıp kaynattıktan sonra saçlarımızı yıkadığımızda; saç dökülmesini durdurur. Saçlar, eski parlaklığına kavuşur ve de yıpranmış saçlar kuvvetlenir.

Ceviz kabuğu suyu, ayak ve el tırnak bakımlarında da; yaygın olarak kullanılabilmektedir. İncelen ve kırılan tırnaklara, ceviz kabuğu suyunun sürülmesi; tırnakların güçlenmesine yardımcı olmaktadır.



