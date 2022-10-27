Cevat Başcı: Play-Off hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi alarak 7 puanla 9'uncu basamakta yer bulan Altekma, gözünü üst sıralara dikti.

Kadrosunu 3'ü yabancı olmak üzere 7 oyuncuyla takviye eden İzmir ekibinde Basın Sözcüsü Cevat Başcı, "Yenilenen ekibimiz genç ve dinamik oyuncuların yanı sıra takıma ağabeylik yapacak oyunculardan kurulu. Uyum sorununu çok çabuk aşarak lige hemen adapte olduk. İlk haftalarda yaşanan sakatlık ve hastalık sorunlarını atlattıktan sonra son maçımızda ortaya koyduğumuz mücadele dolu oyun ve galibiyet ile ligin kilit takımı olacağımızı gösterdik. 'Son topa kadar mücadele' sloganımızdan vazgeçmeden Play-Off hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. (DHA)