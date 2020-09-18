Ayan-Beyan programında Mehmet Ayan’ın sorularını yanıtlayan Prekazi, "Hajduk Split yıllardır kötü durumda. Rezil rezil... Makedon takımını elediler. Onlar da rezil. Galatasaray favoridir. Umut ediyorum ki eler ve devam eder Galatasaray. Biz Avrupa'yı severiz herkes biliyor bunu." dedi.

Siyah-Beyazlılarda 1984-85 sezonunda forma giyen Cevad Prekazi takımda eski günlerin olmadığını, belirterek “Hajduk Split'in hiçbir şansı yok. Maç Split'te olsaydı belki belki olabilirdi bir parça şansı ama İstanbul'da şansı yok. O eski günler yok Split'te. Eski takım, eski kulüp yok. En büyük problem taraftarı. Taraftar yönetiyor kulübü" ifadelerini kullandı.