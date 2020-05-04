Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Prekazi, "Galatasaray bence 1 numara; çünkü Avrupa'dan Türkiye'ye iki kupa getirdi. Avrupa'da kupa kazanırsa Türk futbolu ilerler. Bunu şu ana kadar Galatasaray yaptı" dedi.

Mert Hakan, Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu

Prekazi, "Mert Hakan Yandaş mükemmel bir oyuncu. Galatasaray'a karşı çok iyi oynadı. Galatasaray'a mutlaka çok faydası olacak. Belhanda'dan 10 kat daha iyi oyuncu. Galatasay müthiş bir oyuncu alıyor" dedi.





'Belhanda ne zaman 11'de Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça'

Galatasaray'ın Belhanda'nın 11'de oynadığı maçlarda bir eksik oynadığını dile getiren Cevad Prekazi, "Belhanda ne zaman 11'de Galatasaray, 10 kişi başlıyor maça. Ben Galatasaray'da oynamış bir eski futbolcu olarak bunu söylüyorum. Ne koşuyor, ne top alıyor, ne mücadele ediyor. Hep saklanıyor. Bana göre sıfır bir futbolcu. Peki nasıl Galatasaray'da oynuyor. Bunu gerçekten anlamıyorum" şeklinde konuştu.

'Bence Falcao futbolun doktoru'

Radamel Falcao'nun dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi olduğunu söyleyen Prekazi, "Bence Falcao futbolun doktoru. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle şansız bir sezon geçirdi. Ama sabretmek gerek. Gerçekten büyük bir futbolcu ve Galatasaray'a büyük başarı getirir" diye konuştu.

'Liverpool'un bu transferi bitirdiğini düşünüyorum'

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın Liverpool'a transferinin gerçekleşeceğini söyleyen ünlü futbol adamı, "Ben Liverpool'un bu transferi bitirdiğini düşünüyorum. Ben aynı zamanda bir Liverpool tarafatarıyım. Liverpool'da olan her şeyi takip ediyorum. Uğurcan bence Liverpool'da oynayacak" şeklinde konuştu.