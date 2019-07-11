CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başladı

Türkiye, 2016 yılının ardından tarihinde ikinci kez alt yaş kategorisinde Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne ev sahipliği yapıyor. Antalya'da düzenlenen 2019 CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası'na, 27 ülkeden 64 takım ve 128 sporcu katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen şampiyonada müsabakalar Antalya Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi'nde oynanıyor. Türkiye, erkeklerde 3, bayanlarda da 1 takım olmak üzere 4 takımla şampiyonada mücadele ediyor.

Türkiye Plaj Voleybolu Federasyon Başkan Vekili Alper Sedat Aslantaş, üst düzey şampiyonalarla Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Alt yaş gruplarında başarı gösteren sporcuların milli formayla şampiyonaya katıldığını anlatan Aslantaş, "Sporcularımızın alt yaşlarda elde edeceği başarı gelecekte olimpiyatlara katılım hedefi açısından çok önemli. Şampiyonada geleceğin olimpiyat takımlarını hazırlıyoruz. Şampiyonada başarılı takımlar var. Türk milli takımı olarak ilk 3'e girip, kürsü yapmalarını hedefliyoruz" dedi.

2019 CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, pazar günü oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek. Müsabakalara seyirci girişinin ücretsiz olduğu belirtildi.