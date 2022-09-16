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CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipler belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye'yi temsil edecek VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, Ziraat Bankkart ve Halkbank’ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

16 Eylül 2022, Cuma 20:09 Son Güncelleme:
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CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipler belli oldu

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye'yi temsil edecek VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, Ziraat Bankkart ve Halkbank’ın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Kadınlar kategorisinde VakıfBank, C Grubu’nda Igor Gorgonzola Novara (İtalya), SC Potsdam (Almanya) ve elemelerden gelecek takım ile, Fenerbahçe Opet D Grubu’nda LKS Commercecon Lodz (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya) ve elemelerden gelecek takım ile, Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu’nda Grupa Azoty Chemik Police (Polonya), C.S.M. Targoviste (Romanya) ve Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ile eşleşti.

Erkekler kategorisinde Halkbank B Grubu’nda Berlin Recycling Volleys (Almanya), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polonya) ve elemelerden gelecek takım ile, Ziraat Bankkart ise E Grubu’nda Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya), SWD powervolleys Düren (Almanya) ve ACH Volley Ljubljana (Slovenya) ile eşleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE STATÜ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi’nde 5 grupta ilk sırayı alacak takımlar, adlarını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. En iyi 5 grup ikincisi ve en iyi 1 grup üçüncüsü ise Play-off etabında mücadele edecek. Play-off aşamasında tur atlayacak 3 takım çeyrek finale yükselirken, kaybeden takımlar ise yoluna CEV Kupası çeyrek finalinden devam edecek.

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