CEV Kupası: Zeleznicar Lajkovac – Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

2022 CEV Kupası kadınlar kategorisinde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, son 32 turu ilk maçında deplasmanda Sırbistan’ın Zeleznicar Lajkovac takımına konuk oldu. Temsilcimiz rakibini set vermeden 3-0 mağlup etti.

SALON: Hala Sportova

HAKEMLER: Adnan Kolos (Bosna Hersek), Markus Petsche (Avusturya)

ZELEZNİCAR LAJKOVAC: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic,Kutlesic, Vujovic (L) (Ivanovic, Markovic (L), Savicevic, Perovic)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Ognjenovic, Thompson, Merve, Boskovic, Adams, Heyrman, Simge (L) (Saliha, Fatma, Beyza, Elif)

SETLER: 26-28, 17-25, 17-25

SÜRE: 73 dakika (28',23', 22')

İSTANBUL,(DHA)