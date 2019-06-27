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CEV Kupası ve Challenge Kupası’ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Türkiye'yi 2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda temsil edecek takımların rakipleri ve programları belli oldu.

27 Haziran 2019, Perşembe 15:32
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CEV Kupası ve Challenge Kupası’ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

2019-2020 sezonunda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası’nda Türkiye'yi kadınlarda; Galatasaray HDI Sigorta ve Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht., erkeklerde; Arkas Spor, Galatasaray ve Maliye Piyango temsil edecek. Türk takımlarının rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun Lüksemburg’taki merkez ofisinde gerçekleşen kura çekiminde belli oldu. Çekilen kuralar sonucunda rakipler ve maçların programı şöyle: 

Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu 

Dinamo Bucuresti (Romanya) - Arkas Spor 

Galatasaray - Dukla Liberec (Çekya) 

Erkekler CEV Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık; rövanş karşılaşmaları ise; 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. 

Kadınlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu 

Grupa Azoty Chemik Police (Polonya) - Galatasaray HDI Sigorta 

Bayanlar CEV Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. 

Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu 

K.V. Luboteni Ferizaj (Kosova) - Maliye Piyango 

Erkekler CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 10-12 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. 

Kadınlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu 

Slavia EU Bratislava (Slovakya) - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. 

Bayanlar CEV Challenge Kupası 16’lı Finaller Turu’nda ilk karşılaşmalar 3-5 Aralık, rövanş karşılaşmaları ise 17-19 Aralık 2019 tarihlerinde oynanacak. 

İHA

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