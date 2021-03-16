CEV Kupası Final | Monza - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

2021 CEV Kupası finali ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İtalyan ekibi Saugella Monza’ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Salı günü İstanbul’da oynanacak. Temsilcimizin kupayı kazanabilmesi için öncelikle rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1’lik skorla galip ayrılması ardından kupayı kazanacak takımı belirleyecek olan altın seti kazanması gerekecek.

SAUGELLA MONZA-GALATASARAY HDI SİGORTA: 3-0

SALON: Arena Di Monza

HAKEMLER: Cedric Grellier (İsviçre), Mirco Till (Almanya)

SAUGELLA MONZA: Begic, Heyrman, Orro, Meijners, Danesi, van Hecke, Parrocchiale (L) (Squarcini, Orthmann)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Güldeniz, Ergül, Çağla, Kosheleva, Sezen, İlkin, Gizem (L) (Çağla Salih, Sude, Elif Su, Nilay)

SETLER: 25-23, 25-15, 25-16

SÜRE: 70 dakika (26′, 23′, 21′)