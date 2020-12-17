CEV Challenge Kupası yarı finalinde Türk derbisi

2021 CEV Challenge Kupası çeyrek final maçında Fransa temsilcisi Vandoeuvre Nancy VB takımını 3-0 mağlup ederek, adını son 4 takım arasına yazdırdı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Las Palmas şehrinde bulunan Insular Spor Salonu'nda oynanan mücadele 25-21, 25-21 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 Türk Hava Yolları'nın üstünlüğü ile son buldu.

Türk Hava Yolları, yarı finalde bir diğer Türk temsilcisi Sistem9 Yeşilyurt ile karşılaşacak.