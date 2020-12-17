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CEV Challenge Kupası yarı finalinde Türk derbisi

Avrupa'da namağlup unvanını koruyan Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası çeyrek final maçında Fransa temsilcisi Vandoeuvre Nancy VB takımını 3-0 mağlup ederek, adını son 4 takım arasına yazdırdı

17 Aralık 2020, Perşembe 22:36 Son Güncelleme:
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CEV Challenge Kupası yarı finalinde Türk derbisi

2021 CEV Challenge Kupası çeyrek final maçında Fransa temsilcisi Vandoeuvre Nancy VB takımını 3-0 mağlup ederek, adını son 4 takım arasına yazdırdı

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın Las Palmas şehrinde bulunan Insular Spor Salonu'nda oynanan mücadele 25-21, 25-21 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 Türk Hava Yolları'nın üstünlüğü ile son buldu. 

Türk Hava Yolları, yarı finalde bir diğer Türk temsilcisi Sistem9 Yeşilyurt ile karşılaşacak.

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