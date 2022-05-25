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CEV Altın Lig | Türkiye - Slovakya maç sonucu: 3-0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig’e iyi bir galibiyetle başladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu’nda Slovakya’yı konuk eden Milliler salondan seyircisinin de muhteşem desteğiyle 3-0 galip ayrıldı.

25 Mayıs 2022, Çarşamba 20:48 Son Güncelleme:
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CEV Altın Lig | Türkiye - Slovakya maç sonucu: 3-0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Altın Lig’e iyi bir galibiyetle başladı. Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu’nda Slovakya’yı konuk eden Milliler salondan seyircisinin de muhteşem desteğiyle 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye’ye galibiyeti getiren setler 25-15, 25-20 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olduğu maç Elazığ tarihinin de ilk milli maçı olarak kayıtlara geçti.

İHA

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