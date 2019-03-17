Çetin: Eski hakemlere yüklendi

Bursaspor-Galatasaray maçı 2-0'dan 3-2'ye gelirken tartışmalı bir çok karar vardı. Her iki ekip de 90 dakika içerisinde bazı hakem kararlarına tepki gösterirken, son düdüğün ardından mağlup taraf olan Bursalılar daha tepkiliydi.

17 Mart 2019, Pazar 22:07 Son Güncelleme:
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Çetin: Eski hakemlere yüklendi

Bursaspor-Galatasaray maçı 2-0'dan 3-2'ye gelirken tartışmalı bir çok karar vardı. Her iki ekip de 90 dakika içerisinde bazı hakem kararlarına tepki gösterirken, son düdüğün ardından mağlup taraf olan Bursalılar daha tepkiliydi.

Karşılaşma bittikten yaklaşık bir saat sonra ise teknik ekipten Recep Çetin'in isyanı geldi. 

Teknik direktör Samet Aybaba'nın yardımcısı olan Recep Çetin, mücadeledeki pozisyonları değerlendiren eski hakemlere tepki verdi.

Çetin, "Hakemler eskiden ‘televizyondan izleyip karar vermek kolay’ derlerdi, şimdi televizyondan izleyip doğru karar veremiyolar" diyerek, eleştirisini paylaştı.

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