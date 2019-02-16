Cester Semenya için isyan büyüyor
Güney Afrikalı olimpiyat şampiyonu Caster Semenya’nın da aralarında bulunduğu ‘Cinsel Gelişim Farklılıkları’ bulunan atletler için, testosteron kuralı getirmek isteyen ve bu nedenle CAS’a başvuracak olan Uluslararası Atletizm Federasyonu’na (IAAF) tepkiler büyüyor.
Semenya’yı desteklemek adına sosyal medya üzerinden #NaturallySuperior adlı bir kampanya başlatılırken 28 atletin ülkesi Güney Afrika hükümeti de açıklamada bulundu: “Bu uluslararası kabul görmüş insan hakları hukuku standartlarının büyük bir ihlalidir. Buradaki tehlike sadece yarışlara katılım hakkından çok, kadınların bedenleri, kimlikleri, mahremiyetleri, refahları sorgulanıyor. Herkesi, büyük bir insan hakları ihlali olduğuna inandığımız şeye karşı savaşırken yanımızda olmaya çağırıyoruz.”