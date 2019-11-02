İZMİR, (DHA)

İZMİR'in turizm cenneti Çeşme'de bu yıl dördüncü kez düzenlenen bisiklet yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro yarın yapılacak. Türk bisikletçilerin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Fransa, Rusya, Belçika, Norveç, Filipinler, İspanya ve Ukrayna'dan 1300 amatör bisikletçinin yarışacağı organizasyonda 100 ve 47 kilometrelik olmak üzere iki farklı uzunlukta parkur geçilecek.

Her iki yarışın başlangıç ve bitiş noktaları Çeşme Şehir Merkezi olacak. Yarışlar yarın sabah saat 08.00 ve 09.00'da başlayacak. Organizasyon kapsamında sporculardan alınan kayıt ücretleri, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacak. Bisiklet sevgisi ile iyiliği buluşturmak için Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, proje sayesinde bir kez daha pek çok çocuğun bisiklet hayallerinin gerçek olmasını sağlayacak.