Çeşme maçının iptaline tepki

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta lider olan Torbalıspor'u, Çeşme Belediyespor kendi sahasında misafir ederken, maç saatine kadar yağan yağmur nedeniyle saha çizgilerinin belirsizleştiği gerekçesiyle, maç, hakem tarafından iptal edildi.

Maç saatine kadar saha çizgilerinin iki kez çizilmesi, ardından da mermer tozu ile belirginleştirilmeye çalışılmasına karşın, her iki takım da sahaya gecikmeli olarak çıkıp, seyirciyi selamladığı halde, hakem tarafından maç başlatılmadı.

Takım kaptanlarını yanına çağıran hakem, saha çizgilerinin belirli olmaması nedeniyle maçın oynanamayacağını söyledi. Çeşme Belediyespor Kaptanı İbrahim Gören, hakemin kararına itiraz ederek, mermer tozlarıyla çizgilerin belirli hale getirildiğini söylemesine karşın, hakem kararını değiştirmedi. Hakem üçlüsü sahayı terk ederek maçı iptal etti. İptal kararı, Çeşme Belediyespor taraftarlarınca uzun süre protesto edildi.

"Art niyet mi var"

İptal kararının ardından açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Ne futbolculuk, ne de antrenörlük hayatımda böyle bir şey görmedim. Şartlar müsait olmasa, tamam, ben de kabul ediyorum. Yağmur yok. Bulutlar dağılmış. Zemin gayet güzel. Hakem, sadece çizgileri bahane etti. Gereken her şeyi yaptırdık. Mermer tozu aldırdık. Çizgileri tekrar çizdirdik. Ama maalesef hakem, baştan beri, maçı oynatamayacağını dile getirdi. Sonuçta da maçı iptal etti. İster istemez, bu iptal kararının altında başka şeyler arıyorum. Ben Türkiye'de çok sayıda sahada oynadım. Bundan güzel bir zemin, bundan güzel saha olamaz. İptal kararını anlamakta zorluk çekiyorum. Aklımıza türlü türlü düşünce geliyor. Acaba Torbalıspor ile bir bağlantıları mı var? Torbalıspor'un eksik bir tarafı mı var? Art niyet mi var? Maçın oynanmamasını gerektirecek hiçbir şey yok. Niye iptal etti, anlayamadım. Gerekli mercilere itiraz dilekçelerimizi yazacağız" diye konuştu.

İHA