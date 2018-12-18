Cesc Fabregas adım adım Milan'a gidiyor

Hem yaz transfer sezonu hem de şu an için Cesc Fabregas'ın transfer listesinde bulunduğu takımlardan olan Galatasaray için zaman her geçen gün daralıyor.

18 Aralık 2018, Salı 18:00
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Cesc Fabregas adım adım Milan'a gidiyor

Uzun süredir Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Chelsea'nin orta sahası Cesc Fabregas adım adım Milan'a gidiyor.

Fabregas bugün Milan'ın takım sponsoru olan Puma'yla bireysel bir sözleşme imzaladı ve birçok yoruma göre, "Fabregas'ın Milan'a transferi için ilk adım atıldı" Daha önceden de Puma'yla sponsorluk anlaşması olan Fabregas, konuyla ilgili attığı tweet'te "Puma'yla 4 senelik yeni bir sözleşme imzaladığım için çok mutluyum.Beni her zaman aileden biri olaak gördüler ve bu şekilde hissettirdiler. " dedi.

Fabregas'ın Chelsea'yle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. İspanyol orta sahanın ocak ayı transfer döneminde Milan'a gitmesi bekleniyor.


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