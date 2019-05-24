Cesare Benedetti: 20 yıldır bu anı bekliyordum

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

İtalya Bisiklet Turu'nun 12. etabını, BORA - hansgrohe takımı adına yarışan Cesare Benedetti kazandı. Aynı zamanda kariyerindeki ilk pro yarış galibiyetini elde eden 31 yaşındaki bisikletçi, 20 yıldır bu anın hayalini kurduğunu söyledi.

Yarış sonrası basın toplantısında konuşan İtalyan sporcu, duygularını şu sözlerle ifade etti;

"Çok mutluyum. Benim gibi bir bisikletçi için fazlasıyla duygusal bir an. 1999 yılında, o yılki Giro'nun etaplarından birinin başladığı bir köyde bulunmuştum. Bugün aldığım galibiyet, ta o günden bu yana beklediğim bir şeydi. O günden sonra profesyonel bir bisikletçi olmaya karar verdim. Bugün son tırmanışı geçtiğimde, önümdeki üçlünün birbirini izlemesinin normal olduğunu düşündüm. En son viraji döndükten sonra, rüzgara rağmen biraz erken öne çıktım ancak bacaklarım hala isteklerime yanıt veriyordu. Galibiyeti çizgiyi geçmeden kutlamadım çünkü u17 kategorisindeyken galibiyete çok erken inanıp rehavete kapılmamayı öğrenmiştim."